Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко наголосила, що згідно з постановою Кабміну, електронний військовий квиток має таку ж силу, як і паперовий. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Що робити, коли ТЦК не приймає електронний документ

У разі відмови державних органів визнавати електронний військово-обліковий документ, Міноборони закликає апелювати громадян до своїх законних прав.

Черногоренко наголосила на необхідності фіксувати інформацію про посадову особу, яка відмовляється приймати документ, та передавати її дані на електронну пошту підтримки застосунку Резерв+.

Якщо працівники ТЦК чи поліції відмовляються приймати електронний військово-обліковий документ, ми звертаємось до громадян, просимо довідатись в таких працівників детальну інформацію про них.

Йдеться про таку інформацію:

ПІБ;

посада;

назва військового відділення;

час відмови;

обставини відмови.

Зверніть увагу! Відповідні дані потрібно надсилати на електронну адресу cabinet-support@mil.ua

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Міністерство оборони акцентує на тому, що всі державні органи зобов'язані діяти відповідно до чинного законодавства. Постанова №559 є чітким документом, який регулює використання військово-облікового документа.