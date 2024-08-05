Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что согласно постановлению Кабмина, электронный военный билет имеет такую же силу, как и бумажный. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.
Смотрите также Электронный и бумажный военно-учетный документы: какая между ними разница
Что делать, когда ТЦК не принимает электронный документ
В случае отказа государственных органов признавать электронный военно-учетный документ, Минобороны призывает апеллировать граждан к своим законным правам.
Черногоренко отметила необходимость фиксировать информацию о должностном лице, которое отказывается принимать документ, и передавать его данные на электронную почту поддержки приложения Резерв+.
Если работники ТЦК или полиции отказываются принимать электронный военно-учетный документ, мы обращаемся к гражданам, просим узнать у таких работников подробную информацию о них.
Речь идет о такой информации:
- ФИО;
- должность;
- название военного отделения;
- время отказа;
- обстоятельства отказа.
Смотрите также Что ждет тех, кто не обновил свои данные до 16 июля: какими будут шаги ТЦК
Министерство обороны акцентирует на том, что все государственные органы обязаны действовать в соответствии с действующим законодательством. Постановление №559 является четким документом, который регулирует использование военно-учетного документа.