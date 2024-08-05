Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что согласно постановлению Кабмина, электронный военный билет имеет такую же силу, как и бумажный. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Что делать, когда ТЦК не принимает электронный документ

В случае отказа государственных органов признавать электронный военно-учетный документ, Минобороны призывает апеллировать граждан к своим законным правам.

Черногоренко отметила необходимость фиксировать информацию о должностном лице, которое отказывается принимать документ, и передавать его данные на электронную почту поддержки приложения Резерв+.

Если работники ТЦК или полиции отказываются принимать электронный военно-учетный документ, мы обращаемся к гражданам, просим узнать у таких работников подробную информацию о них.

Речь идет о такой информации:

ФИО;

должность;

название военного отделения;

время отказа;

обстоятельства отказа.

Обратите внимание! Соответствующие данные нужно присылать на электронный адрес cabinet-support@mil.ua

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Министерство обороны акцентирует на том, что все государственные органы обязаны действовать в соответствии с действующим законодательством. Постановление №559 является четким документом, который регулирует использование военно-учетного документа.