Об этом рассказала офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак.

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Обязанность уточнения данных закреплена законодательством. Сделать это можно в ТЦК, ЦНАП или путем регистрации электронного кабинета призывника, военнообязанного и резервиста.

Те, кто не обновил данные, не будут знать, есть ли нарушения

Привилегией для граждан, которые обновили данные, является то, что в случае направления повестки или приглашения в ТЦК на прохождение ВВК, уточнения данных, постановки на учет, они однозначно будут знать, что повестка направлена. Найдут ее в своем почтовом ящике и будут понимать, есть ли какие-то нарушения.

Граждане, которые не обновили данные и не проживают по зарегистрированному, задекларированному месту жительства, будут получать повестки по неактуальным адресам. Соответственно, после этого будут привлечены к административной ответственности,

– отметила Козак.

Более того, узнавать о существовании этих административных взысканий они будут уже тогда, когда данное постановление пойдет к обязательному исполнению в исполнительную службу.

Поэтому, как отмечает представитель ТЦК, те, кто обновил свои данные, в принципе защищены и будут четко понимать те процессы оповещения.

Важно. Законодательство не предусматривает вынесения постановления о наложении административного взыскания.

Вот как это выглядит на практике: