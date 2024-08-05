Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив 24 Каналу, що ТЦК, окрім мобілізаційної роботи, виконують дуже багато інших важливих завдань. Там також працюють з родинами військовослужбовців та з демобілізованими.

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"Вони будуть працювати для уніфікації чи прискорення процесів набору, добору особового складу безпосередньо військової частини, пошуку чи спроб спростити цю ситуацію, мотивувати людей чи проводити внутрішній відбір, добір у межах військових частин. Оскільки ніхто не знає краще, ніж військові частини, хто їм потрібен у конкретний час", – зауважив він.

Хороша реакція на виклики

Іван Тимочко зазначив, що особа, яку відбиратимуть навіть через рекрутинговий центр, все одно має з'явитися до ТЦК та надати інформацію про себе, пройти ВЛК. Тоді вона зможе йти в ту частину, яку їй відібрали рекрутери. Це хороша реакція на ті виклики, які постають зараз.

Це не новий спосіб. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну ті, хто перебували в оперативному резерві першої, другої черги, особливо ті особи, які на той час укладали контракт резерву, теж йшли напряму у військові частини, оминаючи центри комплектування. Вони знали, у який підрозділ, військову частину, навіть хто буде командиром, на яку посаду вони йдуть. Дуже добре, що такий досвід адаптований під сучасні умови.

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Однак варто розуміти, що це має працювати по всій ланці. Не всі військові частини мають навчальні центри. Вони будуть скеровувати їх у загальні, підпорядковані ЗСУ, де кожна особа буде проходити військову підготовку, здобувати свій фах, проходити базове навчання.

На цьому етапі варто мінімізувати ризики того, щоб там людину не перенаправили чи навіть через помилки, я не кажу, що якогось злого умислу, щоб людина не могла нести службу винятково у тій частині, в якій вона прийняла рішення нести службу,

– підкреслив військовий.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ переконаний, що рішення дозволити військовим частинам проводити рекрутинг без участі ТЦК та СП – дуже правильне. Це призведе до збільшення спектра можливостей набору чи добору особового складу.

"Це зніматиме напругу, мінімізуватиме російську пропаганду чи пропаганду на підрив мобілізації в Україні. Бо вона триває, Росія не відмовилась від неї. Ворог докладає величезних зусиль для дискредитації, як ЗСУ, так і окремих структур", – наголосив він.

Повинна бути проведена інформаційна кампанія з роз'ясненням. Вона має мати чітке, тверде законодавче підґрунтя, щоб не було жодних ризиків, зловживань, помилок, аби не підірвати довіру українців до такого рішення.