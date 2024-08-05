Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил 24 Каналу, что ТЦК, кроме мобилизационной работы, выполняют очень много других важных задач. Там также работают семьями военнослужащих и с демобилизованными.

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"Они будут работать для унификации или ускорения процессов набора, отбора личного состава непосредственно воинской части, поиска или попыток упростить эту ситуацию, мотивировать людей или проводить внутренний отбор, добор в пределах воинских частей. Поскольку никто не знает лучше, чем воинские части, кто им нужен в конкретное время", – заметил он.

Хорошая реакция на вызовы

Иван Тимочко отметил, что лицо, которое будут отбирать даже через рекрутинговый центр, все равно должно появиться в ТЦК и предоставить информацию о себе, пройти ВЛК. Тогда он сможет идти в ту часть, которую ему отобрали рекрутеры. Это хорошая реакция на те вызовы, которые возникают сейчас.

Это не новый способ. До полномасштабного вторжения России в Украину те, кто находились в оперативном резерве первой, второй очереди, особенно те лица, которые в то время заключали контракт резерва, тоже шли напрямую в воинские части, минуя центры комплектования. Они знали, в какое подразделение, воинскую часть, даже кто будет командиром, на какую должность они идут. Очень хорошо, что такой опыт адаптирован под современные условия.

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Однако следует понимать, что это должно работать по всему звену. Не все воинские части имеют учебные центры. Они будут направлять их в общие, подчиненные ВСУ, где каждый человек будет проходить военную подготовку, получать свою специальность, проходить базовое обучение.

На этом этапе стоит минимизировать риски того, чтобы там человека не перенаправили или даже из-за ошибки, я не говорю, что какого-то злого умысла, чтобы человек не мог нести службу исключительно в той части, в которой он принял решение нести службу,

– подчеркнул военный.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ убежден, что разрешение военным частям проводить рекрутинг без участия ТЦК и СП – очень правильное. Это приведет к увеличению спектра возможностей набора или отбора личного состава.

"Это будет снимать напряжение, минимизировать российскую пропаганду или пропаганду на подрыв мобилизации в Украине. Потому что она продолжается, Россия не отказалась от нее. Враг прилагает огромные усилия для дискредитации, как ВСУ, так и отдельных структур", – подчеркнул он.

Должна быть проведена информационная кампания с разъяснением. Она должна иметь четкое, твердое законодательное основание, чтобы не было никаких рисков, злоупотреблений, ошибок, чтобы не подорвать доверие украинцев к такому решению.