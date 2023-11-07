Загальна мобілізація: чи може бути придатним чоловік з порушеннями зору

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Чоловіки віком від 28 до 60 років підлягають мобілізації, однак є певні спочатку придатність до військової служби визначають на військово-лікарській комінії.

Цього року Міністерство оборони України оновило розклад хвороб, який визначає придатність до військової служби. Про те, чи входять до цього переліку проблеми із зором, розповідає 24 Канал.

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Все залежить від гостроти зору

Що стосується гостроти зору, то стаття про непридатність до мобілізації зі зняттям з військово обліку застосовується якщо гострота зору (з корекцією) одного ока нижче 0,1 або його сліпота, відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.

Пункт "б" (непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час) застосовується якщо гострота зору (з корекцією) одного ока нижче 0,1 або його сліпота, відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,4 і вище або гострота зору одного ока 0,3 при гостроті зору другого ока від 0,3 до 0,1.

Якщо у чоловіка гострота зору з корекцією одного ока менше ніж 0,1, а гострота другого ока з корекцією 1,0 - таким чином, ВЛК повинна індивідуально визначити придатність чи обмежену придатність військовозобов'язаного.

Особливості певних хвороб

Якщо у чоловіка є складний гіперметропічний астигматизм, то тут варто звернути увагу на показники хвороби.

Знаючи показники астигматизму, особа сама може визначити, яку статтю повинна встановити ВЛК. Але в будь-якому випадку це означатиме або обмежену придатність або придатність до служби.

Якщо у чоловіка є амбліопія, то це буде означати обмежену придатність навіть якщо хвороба загострюється.

Хронічна судинна оптична нейропатія це ураження нервової системи, в основному супроводжує цукровий діабет. Тому тут важливо розібратися у специфіці захворювання. Наприклад, хронічна сенсорно – моторна або автономна нейропатія виключає придатність, а дистальна нейропатія з больовим синдромом передбачає обмежену придатність у воєнний час.

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