Общая мобилизация: может ли быть пригодным мужчина с нарушениями зрения
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Мужчины в возрасте от 28 до 60 лет подлежат мобилизации, однако определенные первоначально пригодность к военной службе определяют на военно-врачебной комиссии.
В этом году Министерство обороны Украины обновило расписание болезней, определяющее пригодность к военной службе. О том, входят ли в этот список проблемы со зрением, рассказывает 24 Канал.
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Все зависит от остроты зрения
Что касается остроты зрения, то статья о непригодности к мобилизации со снятием с военно учета применяется если острота зрения (с коррекцией) одного глаза ниже 0,1 или его слепота, отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.
Пункт "б" (непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно пригодны в военное время) применяется если острота зрения (с коррекцией) одного глаза ниже 0,1 или его слепота, отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,4 и выше или острота зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения второго глаза от 0,3 до 0,1.
Если у мужчины острота зрения с коррекцией одного глаза меньше 0,1, а острота второго глаза с коррекцией 1,0 – таким образом, ВЛК должна индивидуально определить пригодность или ограниченную пригодность военнообязанного.
Особенности определенных болезней
Если у мужчины есть сложный гиперметропический астигматизм, то следует обратить внимание на показатели болезни.
Зная характеристики астигматизма, личность сама может найти, какую статью обязана установить ВЛК. Но в любом случае это означает ограниченную пригодность или пригодность к службе.
Если у мужчины есть амблиопия, то это будет означать ограниченную пригодность, даже если болезнь обостряется.
Хроническая сосудистая оптическая нейропатия – это поражение нервной системы, в основном сопровождает сахарный диабет. Поэтому здесь важно разобраться в специфике заболевания. К примеру, хроническая сенсорно – моторная или автономная нейропатия исключает пригодность, а дистальная нейропатия с болевым синдромом предполагает ограниченную пригодность в военное время.
Кто может получить бронь и что для этого нужно
- Общая мобилизация в Украине длится более 20 месяцев. Однако, часть мужчин могут получить бронь. Забронированные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации.
- Согласно 25 статьи Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", бронированию подлежат граждане работающих в органах государственной власти, в других государственных органах, в органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы).
- Кстати, бронировать своих работников могут банки, которые привлекаются к работе во время особого периода, в частности, военного положения. А еще возможно бронирование водителей, осуществляющих перевозку для нужд ВСУ и других подразделений украинской армии, медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи.