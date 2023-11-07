В этом году Министерство обороны Украины обновило расписание болезней, определяющее пригодность к военной службе. О том, входят ли в этот список проблемы со зрением, рассказывает 24 Канал.

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Все зависит от остроты зрения

Что касается остроты зрения, то статья о непригодности к мобилизации со снятием с военно учета применяется если острота зрения (с коррекцией) одного глаза ниже 0,1 или его слепота, отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Пункт "б" (непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно пригодны в военное время) применяется если острота зрения (с коррекцией) одного глаза ниже 0,1 или его слепота, отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,4 и выше или острота зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения второго глаза от 0,3 до 0,1.

Если у мужчины острота зрения с коррекцией одного глаза меньше 0,1, а острота второго глаза с коррекцией 1,0 – таким образом, ВЛК должна индивидуально определить пригодность или ограниченную пригодность военнообязанного.

Особенности определенных болезней

Если у мужчины есть сложный гиперметропический астигматизм, то следует обратить внимание на показатели болезни.

Зная характеристики астигматизма, личность сама может найти, какую статью обязана установить ВЛК. Но в любом случае это означает ограниченную пригодность или пригодность к службе.

Если у мужчины есть амблиопия, то это будет означать ограниченную пригодность, даже если болезнь обостряется.

Хроническая сосудистая оптическая нейропатия – это поражение нервной системы, в основном сопровождает сахарный диабет. Поэтому здесь важно разобраться в специфике заболевания. К примеру, хроническая сенсорно – моторная или автономная нейропатия исключает пригодность, а дистальная нейропатия с болевым синдромом предполагает ограниченную пригодность в военное время.

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