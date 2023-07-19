Зеленський підписав закон, який вдосконалює проходження служби: на які зміни слід чекати

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який вдосконалює питання виконання військового обов’язку та проходження служби. Тому слід чекати на деякі зміни.

Закон передбачає випробувальний термін під час прийняття на військову службу за контрактом. Детальніше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що означає новий закон про вдосконалення проходження служби

Зеленський підписав закон, який удосконалює частину порядку виконання громадянами військового обов’язку та проходження ними військової служби та служби у військовому резерві.

Так, тепер військовослужбовці, які під час воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з переоглядом через 6 – 12 місяців можуть бути звільнені в запас.

Крім того, новий закон передбачає випробувальний термін при прийнятті на військову службу за контрактом.

Закон про демобілізацію військових

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію військових, чиї родичі загинули чи зникли безвісти. Верховна Рада в цілому ухвалила його ще у травні цього року. Відповідно до закону, близькими родичами є чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні брат або сестра військових.

Бронювання працівників в Україні змінилося

Визнання підприємства щодо визначення їх критично важливими мають розглядатися держорганами до 10 робочих днів з моменту отримання документів. Інші процедури мають такі терміни:

не більше п'яти робочих днів – органи державної влади повинні подати списки військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання до ЗСУ,

не більше 10 робочих днів – Генштаб, ЗСУ має погодити списки та подати їх до Мінекономіки,

не більше п'яти робочих днів – Мінекономіки має ухвалити рішення про бронювання працівників,

не більше п'яти робочих днів – зарахування військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік ТЦК СП.

Окрім цього, щоб підприємство отримало статус критично важливого, воно має відповідати трьом або більше критеріям з семи.