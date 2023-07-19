Зеленский подписал закон, совершенствующий прохождение службы: каких изменений следует ожидать

Президент Владимир Зеленский подписал закон, усовершенствующий вопросы выполнения воинского долга и прохождения службы. Поэтому следует ожидать некоторых изменений.

Закон предусматривает испытательный срок при принятии на военную службу по контракту. Детальнее об этом – читайте в материале 24 Канала.

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Что означает новый закон об усовершенствовании прохождения службы

Зеленский подписал закон, совершенствующий часть порядка исполнения гражданами воинского долга и прохождения ими военной службы и службы в военном резерве.

Так, теперь военнослужащие, которые во время военного положения признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья в военную службу с пересмотром через 6 – 12 месяцев могут быть освобождены в запас.

Кроме того, новый закон предусматривает испытательный срок при принятии на военную службу по контракту.

Закон о демобилизации военных

Напомним, что накануне Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации военных, чьи родственники погибли или пропали без вести. Верховная Рада в целом приняла его еще в мае этого года. Согласно закону, близкими родственниками являются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные брат или сестра военных.

Бронирование работников в Украине изменилось

Признание предприятия по определению их критически важным должны рассматриваться госорганами до 10 рабочих дней с момента получения документов. Другие процедуры имеют такие сроки:

не более пяти рабочих дней – органы государственной власти должны подать списки военнообязанных, которые предлагаются для бронирования в ВСУ,

не более 10 рабочих дней – Генштаб, ВСУ должен согласовать списки и подать их в Минэкономики,

не более пяти рабочих дней – Минэкономики должно принять решение о бронировании работников,

не более пяти рабочих дней – зачисление военнообязанного на специальный военный учет ТЦК СП.

Кроме того, чтобы предприятие получило статус критически важного, оно должно соответствовать трем или более критериям из семи.