Мобілізація в Україні: що робити, якщо повістку заповнили "на коліні", перед врученням

В Україні діє воєнний стан і загальна мобілізація. Відтак, військовозобов'язані чоловіки можуть отримати повістку. Не завжди їх вручають з дотриманням усіх вимог законодавства. Важливо знати усі нюанси, щоб захистити свої права.

Адвокат Роман Сімутін у себе на ютуб-каналі розповів, чи вважається законною повістка, яку заповнили одразу перед врученням.

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Постановою Кабміну №1487 затверджено новий зразок повістки, яка заповнюється та підписується начальником ТЦК.

Адвокат Роман Сімутін пояснив, що законодавством не встановлено обов'язкове складання акту відмови від отримання повістки. Постановою, що вказана вище затверджено новий зразок повістки, яка заповнюється та підписується начальником ТЦК.

Які умови мають бути дотримані при вручення повістки

У повістці зазначається номер розпорядження, на підставі якого викликається особа та уповноважується особа на її вручення.

Якщо повістку заповнили "на коліні" ще й старого зразка, в якій не зазначається номер розпорядження, вручає її не уповноважена особа, то ви чомусь все одно повинні отримати повістку, хоча та вручається у спосіб не передбачений законом і поза повноваженнями ТЦК,

— зазначив Роман Сімутін.

Тож якщо щось з цих пунктів було порушено — повістка вже не може вважатися законною. У такому випадку адвокат порадив не підписувати жодного акту, але обов'язково знімати весь процес. З його слів, законодавством не встановлено обов'язкове складання акту відмови від отримання повістки.