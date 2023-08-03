Мобилизация в Украине: что делать, если повестку заполнили "на колене", перед вручением

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. Следовательно, военнообязанные мужчины могут получить повестку. Не всегда их вручают с соблюдением всех требований законодательства. Важно знать все нюансы, чтобы защитить свои права.

Адвокат Роман Симутин у себя на ютуб-каналы рассказал, считается ли законной повестка, заполненная сразу перед вручением.

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Постановлением Кабмина №1487 утвержден новый образец повестки, которая заполняется и подписывается начальником ТЦК.

Адвокат Роман Симутин пояснил, что законодательством не установлено обязательное составление акта отказа от получения повестки. Постановлением, указанным выше, утвержден новый образец повестки, которая заполняется и подписывается начальником ТЦК.

Какие условия должны быть соблюдены при вручении повестки

В повестке указывается номер распоряжения, из которого вызывается лицо и уполномочивается лицо его вручения.

Если повестку заполнили "на колене" еще и старого образца, в которой не указывается номер распоряжения, вручает ее не уполномоченное лицо, то вы почему-то все равно должны получить повестку, хотя та вручается способом, не предусмотренным законом и вне полномочий ТЦК,

– отметил Роман Симутин.

Так что если что-то из этих пунктов было нарушено — повестка уже не может считаться законной. В таком случае адвокат посоветовал не подписывать акт, но обязательно снимать весь процесс. По его словам, законодательством не установлено обязательное составление акта отказа от получения повестки.