Цільова мобілізація: що це і в чому може полягати

В Україні планують залучати людей до очищення території від наслідків воєнних дій. Також цільова мобілізація спрямована на відбудову об'єктів інфраструктури.

Наразі в Україні також триває загальна мобілізація. Комплектування частин відбувається за територіальним принципом

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Що передбачає цільова мобілізація

Українським законодавством, окрім загальної мобілізації, передбачена й цільова. Вона спрямована на відновлення країни після війни та ліквідацію її наслідків.

Усувати наслідки воєнних дій, згідно із законодавством, будуть в населених пунктах, які перебували під впливом засобів ураження. Зокрема, проводитимуть заходи щодо:

відновлення об'єктів критичної інфраструктури,

проведення гуманітарного розмінування,

маркування небезпечних місць,

залучення для ліквідації військових дій міжнародної допомоги.

Зауважте, що кожного дня співробітники ДСНС знаходять до тисячі снарядів. Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення фахівці знешкодили вже понад 182 тисячі боєприпасів та вибухових предметів.

Гуманітарне розмінування має 2 напрямки підготовки фахівців – саперів та ідентифікаторів. Стати сапером – нелегко, адже це опанування серйозної професії. Таке навчання може тривати щонайменше 4 тижні, а щоб на нього потрапити потрібно пройти спеціальний відбір.

Водночас ідентифікатором зможе стати майже кожен. Людей вчитимуть розрізняти види вибухових матеріалів. Навчання триватиме лише 3 дні. Після цього ідентифікатор зможе зрозуміти, який саме боєприпас перед ним лежить, та викликати саперів на конкретний об'єкт.

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Останні новини про загальну мобілізацію в Україні

В Україні продовжили дію воєнного стану, тому загальна мобілізація також триває. Співробітники військкомату можуть вручати повістки в будь-якому місці. Проте за словами юриста Ростислава Кравця, від неї можна законно відмовитися, якщо в призовника будуть вагомі причини.

Секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ветеран АТО Роман Костенко розповів, які фахівці наразі найнеобхідніші в ЗСУ. За його словами, зараз дещо змінилась система комплектування – якщо раніше мовилось про набір у підрозділ за кількістю, то зараз його намагаються наповнювати за спеціальністю.

Водночас деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків все ж можуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Зокрема, мовиться про державних службовців.

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