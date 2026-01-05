Кого з українців можуть мобілізувати у січні 2026 року: повний список категорій

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 3 лютого 2026 року. До цього часу залишаються чинними всі правила мобілізації.

Мобілізувати можуть різні категорії військовозобов'язаних, але є винятки. 24 Канал розповідає, хто підлягає мобілізації в січні.

Кого можуть мобілізувати в січні?

У січні мобілізації насамперед підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років без бойового досвіду, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки. За наявності військового досвіду, перебування в резерві або офіцерського звання можлива мобілізація у віці від 18 до 60 років – першочергово після рішення військово-лікарської комісії.

Також до служби можуть залучати громадян, які раніше були списані за станом здоров'я. У разі зміни висновку ВЛК під час повторного огляду вони можуть бути призвані на загальних підставах.

Зверніть увагу! Категорію "обмежено придатні" формально залишили, але правила змінилися. З 4 травня 2024 року цей статус скасували, тому всі, хто його мав, мають повторно пройти ВЛК. За результатами огляду визначають один із трьох статусів: "придатний", "непридатний" або "придатний до служби в частинах забезпечення". Це означає, що таких осіб можуть мобілізувати, але не на передову – переважно для служби в тилу.

Чоловіки віком 18 – 24 роки можуть бути мобілізовані лише за наявності статусу військовозобов'язаних, зокрема після проходження строкової служби. В інших випадках призов можливий після досягнення 25 років або добровільно – за контрактом "18 – 24", який пропонує Міноборони.

Які зміни в мобілізації очікують у 2026 році?