Зеленський хоче продовжити мобілізацію: скільки ще триватиме обов'язковий призов українців

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити дію воєнного стану та мобілізацію в Україні. Відповідний законопроєкт він уже вніс на розгляд у парламент.

Згідно з указом Володимира Зеленського, строк воєнного стану та проведення загальної мобілізації планують продовжити з 21 листопада 2022 року на 90 діб, тобто до 19 лютого наступного року, пише 24 канал.

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Зазначимо, що наразі воєнний стан і мобілізацію не продовжено. Це все ще етап впровадження, що складається з двох етапів:

Указ Президента. Це вже відбулося і зверху документи; Відповідні законопроєкти вносяться в Раду і голосується.

Другий етап ще не відбувся і відбудеться на найближчому засіданні, яке має зібратись до 20 листопада.

Що впливає на тривалість мобілізації

Загальна мобілізація в Україні триває з першого дня повномасштабного вторгнення, з 24 лютого. Вона передбачала 4 хвилі призову. Проте, на 8-му місяці війни всі хвилі мобілізації вже пройшли.

Мобілізації в Україні підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають обмежень за станом здоров'я та не входять до категорій винятків.

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В Офісі Президента зазначили, що тривалість мобілізації в Україні залежить від ситуації на фронті. Радник ОП Михайло Подоляк зауважив, що на це також впливає процес мобілізації в Росії.

Заступниця міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі всеукраїнського телемарафону заявила, що наразі в Україні не очікується додаткова мобілізація.

За її словами, поки у лавах Збройних Сил України вистачає людей, однак у разі зміни ситуації на лінії фронту в Україні може бути проведена додаткова мобілізація. Вона наголосила, що перебіг мобілізації залежатиме винятково від ситуації на фронті.

Строки військової служби

Мобілізація може бути загальною чи частковою та проводиться відкрито або приховано. Загалом термін строкової військової служби становить:

для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в ЗСУ та інших військових формуваннях – до 18 місяців;

для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра – до 12 місяців.

Для громадян України, які були мобілізовані на військову службу, встановлюються такі строки:

для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом – до 18 місяців;

для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;

для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період – на строки, визначені рішенням Верховного головнокомандувача Збройних сил України.

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Мобілізація та воєнний стан можуть бути припинені достроково. Проте лише за умови, що воєнні дії на території держави закінчаться раніше.