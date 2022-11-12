Зеленский хочет продлить мобилизацию: сколько еще продолжится обязательный призыв украинцев

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде продлить действие военного положения и мобилизацию в Украине. Соответствующий законопроект он уже внес на рассмотрение в парламент.

Согласно указу Владимира Зеленского, срок военного положения и проведение общей мобилизации планируют продлить с 21 ноября 2022 года на 90 суток, то есть до 19 февраля следующего года, пишет 24 канал.

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Отметим, что в настоящее время военное положение и мобилизация не продлены. Это все еще этап внедрения, состоящий из двух этапов:

Указ Президента. Это уже случилось и сверху документы; Соответствующие законопроекты вносятся в Раду и голосуются.

Второй этап еще не состоялся и состоится на ближайшем заседании, которое должно собраться до 20 ноября.

Что влияет на продолжительность мобилизации

Общая мобилизация в Украине продолжается с первого дня полномасштабного вторжения, с 24 февраля. Она предполагала 4 волны призыва. Тем не менее, на 8 месяце войны все волны мобилизации уже прошли.

Мобилизации в Украине подлежат мужчины от 18 до 60 лет, которые не имеют ограничений по состоянию здоровья и не входят в категории исключений.

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В Офисе Президента отметили, что продолжительность мобилизации в Украине зависит от ситуации на фронте. Советник ОП Михаил Подоляк заметил, что на это также влияет процесс мобилизации в России.

Заместитель министра обороны Украины Анны Маляр в эфире всеукраинского телемарафона заявила, что в настоящее время в Украине не ожидается дополнительная мобилизация.

По ее словам, пока в рядах Вооруженных Сил Украины хватает людей, однако в случае изменения ситуации на линии фронта в Украине может быть проведена дополнительная мобилизация. Она подчеркнула, что ход мобилизации будет зависеть исключительно от ситуации на фронте.

Сроки воинской службы

Мобилизация может быть общей или частичной, и проводится открыто или скрыто. В целом срок срочной воинской службы составляет:

для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную воинскую службу в ВСУ и других военных формированиях – до 18 месяцев;

для лиц, на время призыва на срочную воинскую службу имеют степень высшего образования магистра – до 12 месяцев.

Для граждан Украины, мобилизованных на воинскую службу, устанавливаются следующие сроки:

для лиц офицерского состава, проходящих воинскую службу по призыву – до 18 месяцев;

для военнослужащих, которые проходят воинскую службу по призыву во время мобилизации, на особый период – до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации;

для военнослужащих, которые проходят воинскую службу по призыву лиц из резервистов в особый период – на сроки, определенные решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

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Мобилизация и военное положение могут быть прекращены досрочно. Однако только при условии, что военные действия на территории государства закончатся раньше.