У ТЦК сказали, чи законною є "бусифікація" і зізнались, чи роблять це

У суспільстві бурхливо обговорюють мобілізаційні норми й зокрема поведінку працівників ТЦК. Не раз у мережі з'явилися відео, де видно використання сили, затримання, у народі це навіть отримало назву "бусифікація".

Тимчасовий речник Київського ОТЦК та СП Олег Байдалюк в ефірі 24 Каналу висловив свою думку щодо цього. За його словами, насамперед варто керуватися нормами закону.

Чи законною є "бусифікація"?

У мережі люди активно обговорюють затримання чоловіків, непоодинокими є коментарі про те, що нібито всіх забирають примусово. Насправді це є міфом. Силу застосовують тільки тоді, коли людина чинить спротив, відмовляється виконувати вказівки працівників ТЦК і СП.

Є чимало відео, на яких поліцейські затримують людину, яка тікає. За словами Олега Байдалюка, поліція має на це право, якщо чоловіки не хочуть показувати свої документи, поводяться агресивно.

Поліцейські мають затримати. Чому в групу оповіщення входять поліцейські? Якраз для ситуацій, коли людина відмовляється виконувати закон України про мобілізацію, відмовляється виконувати свій обов'язок громадянина України,

– підкреслив тимчасовий речник Київського ОТЦК та СП.

Він зауважив, що варто подивитися на цю ситуацію очима тих, хто як і він пішов воювати ще у 2022 році, був на лінії фронту, досі там є або, на жаль, загинув чи дістав поранення.

"У бійців, які загинули, є їхні діти. Вони пішли захищати ваших дітей, захищати вас. Зараз їхні діти залишились сиротами, залишились з мамами. Хто буде їх захищати? Ви всі тікаєте, бігаєте, ховаєтесь, уникаєте А хто буде захищати?" – наголосив Олег Байдалюк.

