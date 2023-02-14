Мобілізація в Україні: як має проходити медична комісія
Джерело:Житомирський областний ТЦК та СП
В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 20 травня 2023 року. Перед службою військовозбов'язані мають пройти медкомісію.
Після отримання повістки військовозобов'язані мають прийти до територіального центру комплектування з необхідними документами. Якщо права на відстрочку немає, людину обов'язково відправляють на військово-лікарську комісію (ВЛК).
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Що треба знати про військово-лікарську комісію
Це (проходження ВЛК – 24 Канал) потрібно обом сторонам: і військовозобов'язаному, і армії, адже людина може не знати про якісь свої захворювання або мати неточну інформацію,
– зазначили в Житомирському ТЦК та СП.
Тож медкомісію проходять всі, у кого немає права на відстрочку з інших, окрім стану здоров'я, причин.
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Яких лікарів треба пройти
Під час проходження медкомісії у ТЦК та СП військовозобов'язаного оглядають:
- хірург,
- терапевт,
- невропатолог,
- психіатр,
- офтальмолог,
- оториноларинголог,
- стоматолог,
- дерматолог.
Окрім того, у разі потреби можуть направити на додатковий огляд до інших спеціалістів. Після цього засідає військово-лікарська комісія, яка приймає рішення про придатність чи непридатність особи до служби.
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З якими захворюваннями можна отримати відстрочку
Перелік захворювань, які дають призовнику право на відстрочку або на отримання довідки про непридатність, у воєнний час є набагато меншим, ніж у мирний.
Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку є хворі на тяжкі форми вірусних гепатитів, а також ті, хто має зумовлену ВІЛ хворобу, яка супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо.
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