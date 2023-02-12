Що робити, якщо чоловіку вручили повістку не за місцем реєстрації, розповіли у ЗСУ. Деталі – передає 24 Канал.
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Повістка не за місцем реєстрації: чи законно це
У ЗСУ пояснили, що людині можуть вручити повістку не за місцем реєстрації. Щобільше, у період воєнного стану, згідно з законом, військовозобов'язаний громадянин не має права змінювати місце проживання без дозволу начальника територіального центру комплектування, де стоїть на обліку.
Якщо ж людина переїхала в інший населений пункт чи місце, тоді треба прийти в районний ТЦК і повідомити свою актуальну адресу. Також це можна зробити, якщо вже отримав повістку, під час звірки даних чи проходження медкомісії.
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Чи законно, якщо повістку заповнюють одразу перед врученням
- Повістки зараз можна отримати практично всюди. Зокрема їх часто вручають на вулиці.
- Закон не передбачає конкретного місця, де потрібно заповнювати повістку. Тому її можуть заповнити прямо перед врученням громадянину.
- Проте тут є важливе уточнення – повістку можуть заповнювати виключно у присутності глави територіального центру комплектування. Або він має зробити це особисто.
- В інших випадках, таке вручення можна оскаржити. Зауважимо, що на кожній повістці має бути підпис керівника ТЦК, мокра печатка, а також дата вручення, адреса військкомату та час, коли туди потрібно з'явитися.