Що робити, якщо чоловіку вручили повістку не за місцем реєстрації, розповіли у ЗСУ. Деталі – передає 24 Канал.

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Повістка не за місцем реєстрації: чи законно це

У ЗСУ пояснили, що людині можуть вручити повістку не за місцем реєстрації. Щобільше, у період воєнного стану, згідно з законом, військовозобов'язаний громадянин не має права змінювати місце проживання без дозволу начальника територіального центру комплектування, де стоїть на обліку.

Якщо ж людина переїхала в інший населений пункт чи місце, тоді треба прийти в районний ТЦК і повідомити свою актуальну адресу. Також це можна зробити, якщо вже отримав повістку, під час звірки даних чи проходження медкомісії.

Зверніть увагу! Вручення повістки не означає мобілізацію. Військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років мають стояти на обліку у місцевому ТЦК. Вручення повістки або ж повідомлення часто відбувається для того, аби громадяни оновили свої дані чи пройшли медкомісію.

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Чи законно, якщо повістку заповнюють одразу перед врученням