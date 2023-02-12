Что делать, если мужчине вручили повестку не по месту регистрации, рассказали в ВСУ. Подробности – передает 24 Канал.

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Повестка не по месту регистрации: законно ли это

В ВСУ объяснили, что человеку могут вручить повестку не по месту регистрации. Более того, в период военного положения, согласно закону, военнообязанный гражданин не имеет права менять место жительства без разрешения начальника территориального центра комплектования, где состоит на учете.

Если же человек переехал в другой населенный пункт или место, нужно прийти в районный ТЦК и сообщить свой актуальный адрес. Также это можно сделать, если получил повестку, во время сверки данных или прохождения медкомиссии.

Обратите внимание! Вручение повестки не означает мобилизацию. Военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет должны состоять на учете в местном ТЦК. Вручение повестки или сообщения часто происходит для того, чтобы граждане обновили свои данные или прошли медкомиссию.

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Законно ли, если повестку заполняют сразу перед вручением