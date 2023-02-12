Что делать, если мужчине вручили повестку не по месту регистрации, рассказали в ВСУ. Подробности – передает 24 Канал.
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Повестка не по месту регистрации: законно ли это
В ВСУ объяснили, что человеку могут вручить повестку не по месту регистрации. Более того, в период военного положения, согласно закону, военнообязанный гражданин не имеет права менять место жительства без разрешения начальника территориального центра комплектования, где состоит на учете.
Если же человек переехал в другой населенный пункт или место, нужно прийти в районный ТЦК и сообщить свой актуальный адрес. Также это можно сделать, если получил повестку, во время сверки данных или прохождения медкомиссии.
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Законно ли, если повестку заполняют сразу перед вручением
- Повестки сейчас можно получить практически повсюду. В частности, их часто вручают на улице.
- Закон не предусматривает конкретное место, где нужно заполнять повестку. Поэтому ее могут заполнить прямо перед вручением гражданину.
- Однако здесь важно уточнить – повестку могут заполнять исключительно в присутствии главы территориального центра комплектования. Или он должен сделать это лично.
- В других случаях такое вручение можно обжаловать. Заметим, что на каждой повестке должна быть подпись руководителя ТЦК, мокрая печать, дата вручения, адрес военкомата и время, когда туда нужно явиться.