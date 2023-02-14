Мобилизация в Украине: как должна проходить медицинская комиссия

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 20 мая 2023 года. Перед службой военнообязанные должны пройти медкомиссию.

После получения повестки военнообязанные должны прийти в территориальный центр комплектования с необходимыми документами. Если права на отсрочку нет, человека обязательно отправляют на военно-врачебную комиссию (ВКЛ).

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Что нужно знать о военно-врачебной комиссии

Это (прохождение ВКЛ – 24 Канал) нужно обеим сторонам: и военнообязанному, и армии, ведь человек может не знать о каких-то своих заболеваниях или иметь неточную информацию,

– отметили в Житомирском ТЦК и СП.

Так что медкомиссию проходят все, у кого нет права на отсрочку по другим, кроме состояния здоровья, причинам.

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Каких врачей нужно пройти

При прохождении медкомиссии в ТЦК и СП военнообязанного осматривают:

хирург,

терапевт,

невропатолог,

психиатр,

офтальмолог,

оториноларинголог,

стоматолог,

дерматолог.

Кроме того, в случае необходимости могут направить на дополнительный осмотр других специалистов. После этого заседает военно-врачебная комиссия, принимающая решение о пригодности или непригодности к службе.

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С какими заболеваниями можно получить отсрочку

Перечень заболеваний, которые дают призывнику право на отсрочку или на получение справки о непригодности, в военное время намного меньше, чем в мирное.

Непригодны к военной службе с исключением из военного учета больные тяжелыми формами вирусных гепатитов, а также имеющие обусловленную ВИЧ болезнь, которая сопровождается инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и так далее.

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Наличие белого билета не является бесспорным основанием для освобождения от мобилизации. "Лишь категория "непригодный по исключению из военного учета", указанная в документе, дает право не служить в армии независимо от ситуации в Украине", – отметили в Житомирском ТЦК и СП.