Після отримання повістки військовозобов'язані мають прийти до територіального центру комплектування з необхідними документами. Якщо права на відстрочку немає, людину обов'язково відправляють на військово-лікарську комісію (ВКЛ).

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Що треба знати про військово-лікарську комісію

Це (проходження ВКЛ – 24 Канал) потрібно обом сторонам: і військовозобов'язаному, і армії, адже людина може не знати про якісь свої захворювання або мати неточну інформацію,

– зазначили в Житомирському ТЦК та СП.

Тож медкомісію проходять всі, у кого немає права на відстрочку з інших, окрім стану здоров'я, причин.

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Яких лікарів треба пройти

Під час проходження медкомісії у ТЦК та СП військовозобов'язаного оглядають:

хірург,

терапевт,

невропатолог,

психіатр,

офтальмолог,

оториноларинголог,

стоматолог,

дерматолог.

Окрім того, у разі потреби можуть направити на додатковий огляд до інших спеціалістів. Після цього засідає військово-лікарська комісія, яка приймає рішення про придатність чи непридатність особи до служби.

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З якими захворюваннями можна отримати відстрочку

Перелік захворювань, які дають призовнику право на відстрочку або на отримання довідки про непридатність, у воєнний час є набагато меншим, ніж у мирний.

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку є хворі на тяжкі форми вірусних гепатитів, а також ті, хто має зумовлену ВІЛ хворобу, яка супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо.

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Зверніть увагу! Наявність "білого квитка" не є беззаперечною підставою для звільнення від мобілізації. "Лише категорія "непридатний з виключення з військового обліку", що зазначена в документі, дає право не служити в армії незалежно від ситуації в Україні", – зазначили в Житомирському ТЦК та СП.