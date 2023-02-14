После получения повестки военнообязанные должны прийти в территориальный центр комплектования с необходимыми документами. Если права на отсрочку нет, человека обязательно отправляют на военно-врачебную комиссию (ВКЛ).
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Что нужно знать о военно-врачебной комиссии
Это (прохождение ВКЛ – 24 Канал) нужно обеим сторонам: и военнообязанному, и армии, ведь человек может не знать о каких-то своих заболеваниях или иметь неточную информацию,
– отметили в Житомирском ТЦК и СП.
Так что медкомиссию проходят все, у кого нет права на отсрочку по другим, кроме состояния здоровья, причинам.
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Каких врачей нужно пройти
При прохождении медкомиссии в ТЦК и СП военнообязанного осматривают:
- хирург,
- терапевт,
- невропатолог,
- психиатр,
- офтальмолог,
- оториноларинголог,
- стоматолог,
- дерматолог.
Кроме того, в случае необходимости могут направить на дополнительный осмотр других специалистов. После этого заседает военно-врачебная комиссия, принимающая решение о пригодности или непригодности к службе.
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С какими заболеваниями можно получить отсрочку
Перечень заболеваний, которые дают призывнику право на отсрочку или на получение справки о непригодности, в военное время намного меньше, чем в мирное.
Непригодны к военной службе с исключением из военного учета больные тяжелыми формами вирусных гепатитов, а также имеющие обусловленную ВИЧ болезнь, которая сопровождается инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и так далее.
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