Як оскаржити висновок ВЛК та хто має право на відстрочку: відповідь юристів

Військовозобов'язаний може оскаржити рішення ВЛК, якщо висновок комісії, на його думку, не відображає реального стану здоров'я.

Чоловіки з відстрочкою від військової служби не підлягають мобілізації, проте вони можуть долучитись до війська добровільно. Підстави для отримання відстрочки від призову визначаються законом про мобілізацію, передає 24 Канал.

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Хто може отримати відстрочку

Відстрочка війсковозобов'язаним від призову надається:

за станом здоров’я

за сімейними обставинами

для здобуття освіти і для заняття наукою та викладанням

за наявності бронювання

через професійну діяльність.

Як оскаржити висновок ВЛК

З 4 травня в Україні набув чинності закон про скасування статусу "обмежено придатний" . До 4 лютого 2025 року всі, хто має відповідний статус, мають пройти ВЛК знову. Тепер буде 5 нових категорій придатності до військової служби.

Оскаржити постанову ВЛК можна у комісії вищої інстанції або у суді. За словами юристів, краще спочатку оскаржувати ВЛК без залучення суду, а якщо комісія вищої інстанції не задовольняє вимоги – тоді звертатися до суду.

Після отримання рішення ВЛК потрібно:

написати скаргу до органів ВЛК (обласного чи центрального) та вказати причину звернення

додати копію довідки ВЛК, в якій все описано

надати документи, які підтверджують непогодження з постановою (обстеження, висновок лікарів, виписки з карток).

Також існують конкретні підстави для подання оскарження рішення ВЛК, про які треба обов'язково зазначити у заяві або скарзі:

лікар не тієї спеціалізації встановив вказане захворювання у висновку

було обрано інший рівень порушення функцій організму внаслідок хвороби

ВЛК не помітила стан особи та не вказала конкретно можливість чи не можливітсь служити

комісія порушила правила медичного огляду.

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