Громадяни, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, будуть проходити повторні медогляди на визначення придатності зі середини травня. Про це розповів заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

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Перепроходження – зі середини травня

За словами Гаврилюка, поки що триває погодження змін до наказу Міноборони про скасування індивідуальної оцінки придатності.

Зі середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби, тих людей, які були визнані обмежено придатними,

– пояснив заступник міністра.

Він також розповів про роботу рекрутингових центрів, які наразі відкриваються у регіонах. Починаючи з 11 лютого, в Україні відкрито 10 таких центрів в п'яти регіонах: по одному – у Львові, Полтаві та Запоріжжі, два Центри – у Харкові та шість – у Дніпропетровській області.

Іван Гаврилюк повідомляє, що до кінця липня по країні мають відкритись ще 22 таких центри. Через відкриті центри вже зафіксовано понад тисячу звернень, а понад 200 осіб вже оформлюються на посади. У Міноборони очікують, що за результатами роботи рекрутингових центрів збільшиться кількість контрактів до 4 – 5 тисяч на місяць.

Що буде з "обмежено придатними"