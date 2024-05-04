Відповідно до нового закону про мобілізацію, з 4 травня в Україні скасовують статус "обмежено придатний". Тим військовозобов'язаним, яким його встановлено раніше, мають протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.
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Категорії придатних розділені
Паралельно готувалися зміни до наказу про військово-лікарські комісії. Директорка департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова розповіла, що буде описано критерії, за якими встановлюється, придатна чи ні людина до військової служби.
У такий спосіб сформують 5 статусів: непридатний та чотири категорії придатних.
Водночас категорії придатних будуть поділені на:
- придатні (повністю);
- придатні до служби у військових вишах, ТЦК, частинах забезпечення, установах, організаціях (але непридатні до служби у штурмових військах, морській піхоті, Силах спецоперацій, підрозділах спецназу тощо);
- придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до військового вишу);
- придатні до виконання специфічних завдань.
За оновленими критеріями буде кілька тисяч діагнозів. За кожною групою захворювань, залежно від ступеня, ділитимуть військовозобов'язаних на придатних/непридатних.
Наприклад, якщо у людини виразка була в анамнезі і залишився тільки рубець – придатна. А якщо виразка була ускладнена, було проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунка, то людина непридатна,
– пояснила Сухорукова.
Оновлений наказ набирає чинності з 18 травня, як і великий закон про мобілізацію. Відповідно до нього, придатними до служби вважаються військовозобов'язані з безсимптомним ВІЛ, повільно прогресуючими хворобами крові, гіпертонією І стадії тощо.
До тилової служби придатними будуть українці з клінічно вилікуваним туберкульозом, хронічними гепатитами (з помірними порушеннями функцій, доброякісними новоутвореннями).
Як відбуватиметься базова військова служба
- Підготовка проводиться у вищих навчальних закладах, військових навчальних підрозділах, навчальних частинах ЗСУ та інших військових формуваннях. До проведення підготовки залучатимуться громадські організації та об'єднання, включно з ветеранами війни.
- Базова військова підготовка також буде включена до навчальних планів як окрема дисципліна. Її проходження є обов'язковим для чоловіків, водночас жінки можуть долучитись добровільно.
- На базову військову службу відправляються чоловіки 18 – 25 років, придатні за станом здоров'я. При цьому, усі зможуть самостійно обрати рік, коли будуть її проходити. Процес направлення включає медичний огляд, професійно-психологічний відбір, засідання комісії, прибуття за повісткою до територіального центру для відправлення на навчання.