Відповідно до нового закону про мобілізацію, з 4 травня в Україні скасовують статус "обмежено придатний". Тим військовозобов'язаним, яким його встановлено раніше, мають протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

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Категорії придатних розділені

Паралельно готувалися зміни до наказу про військово-лікарські комісії. Директорка департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова розповіла, що буде описано критерії, за якими встановлюється, придатна чи ні людина до військової служби.

У такий спосіб сформують 5 статусів: непридатний та чотири категорії придатних.

Водночас категорії придатних будуть поділені на:

придатні (повністю);

придатні до служби у військових вишах, ТЦК, частинах забезпечення, установах, організаціях (але непридатні до служби у штурмових військах, морській піхоті, Силах спецоперацій, підрозділах спецназу тощо);

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до військового вишу);

придатні до виконання специфічних завдань.

За оновленими критеріями буде кілька тисяч діагнозів. За кожною групою захворювань, залежно від ступеня, ділитимуть військовозобов'язаних на придатних/непридатних.

Наприклад, якщо у людини виразка була в анамнезі і залишився тільки рубець – придатна. А якщо виразка була ускладнена, було проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунка, то людина непридатна,

– пояснила Сухорукова.

Оновлений наказ набирає чинності з 18 травня, як і великий закон про мобілізацію. Відповідно до нього, придатними до служби вважаються військовозобов'язані з безсимптомним ВІЛ, повільно прогресуючими хворобами крові, гіпертонією І стадії тощо.

До тилової служби придатними будуть українці з клінічно вилікуваним туберкульозом, хронічними гепатитами (з помірними порушеннями функцій, доброякісними новоутвореннями).

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