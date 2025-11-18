Це не "рейди" у прямому сенсі: хто ухвалює рішення, де працюватимуть центри оповіщення ТЦК

ТЦК запевняють, що "замовних" перевірок не існує, а локації, де проводиться оповіщення громадян, обираються за планом роботи районних та міських центрів. Групи оповіщення працюють спільно з поліцією, перевіряючи наявність військово-облікових документів.

Якщо працівники ТЦК виявляють відсутність документів або розшукувану особу, застосовують лише адміністративні заходи. Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна "Главкому".

Як працівники ТЦК обирають локацію для оповіщення?

Обласний ТЦК безпосередньо мобілізацію не поводить – він виконує роль координаційного центру. Речник зазначає, що працівники ТЦК лише організовують роботу підрозділів, відстежують виконання завдань і розподіляють навантаження між районами. Якщо якийсь ТЦК працює ефективніше, то його досвід поширюється і на інші підрозділи.

За словами Істоміна, рішення про те, де працюватимуть групи оповіщення ТЦК, ухвалює начальник районного чи міського центру. Саме він складає список підприємств та закладів на території та визначає, які місця цього разу потрібно перевірити. Якщо виявляється, що людина перебуває у розшуку, то її доставляють до ТЦК для складання протоколу про адміністративне порушення.

Це не кримінальний розшук, як дехто думає, а адміністративна процедура,

– зазначає речник.

Істомін пояснює, що це не "рейди" у тому сенсі, який вкладають у це слово цивільні. Обласні та районні ТЦК та СП працюють за планом і разом із поліцією перевіряють наявність військово-облікових документів. Для кожної групи визначають маршрут та завдання. Тож ніхто не обирає місце перевірки "на зло" – усе відбувається за планом, а об'єкти перевіряються по черзі. Речник каже, що якщо з якоїсь локації користі немає, її просто виключають із маршруту, щоб економити ресурси.

Хто визначає план для ТЦК?