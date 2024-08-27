Нові правила: як тепер діятиме відстрочка від мобілізації та що змінилося для аспірантів

У серпні 2024 Верховна Рада підтримала у цілому законопроєкт з новими правилами відстрочки. Зміни торкнуться зокрема чоловіків, які навчаються в аспірантурі.

Правила надання відстрочки змінилися також для тих, в кого загинули чи зникли безвісти на війні неповнорідні (від іншого шлюбу) брати чи сестра. Відтепер це питання врегульоване: ці чоловіки отримають відстрочку.

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Які категорії втратили право на відстрочку

Водночас значна частина громадян втратила право на відстрочку. Тепер підлягають мобілізації:

студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;

студенти та аспіранти, які здобувають другу або третю вищу освіту;

багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів;

особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи;

батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти та не відбуває покарання;

деякі чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю І та II групи (якщо немає інших працездатних членів сім'ї, які можуть здійснювати догляд);

особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;

особи зі статусом "обмежено придатний" через скасування такої категорії;

чоловіки, які за повторної ВЛК були визнані здоровими (військовозобов'язані, які отримали свідоцтва про I та II групи інвалідності, видані після 24 лютого 2022 року, мають повторно пройти медогляд).

Також тепер особи, що утримують або доглядають за хворими рідними та близькими або такими, що мають інвалідність, не повинні зазначати у заяві до ТЦК та СП інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї, а також подавати документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім’ї.

Таку інформацію зазначають лише військовозобов'язані, які здійснюють догляд за хворими батьками дружини.

Важливо! Військовозобов'язані, які мають батьків з інвалідністю І або II групи, більше не мають встановлювати факт здійснення догляду. За законодавством України, дорослі діти, які мають непрацездатних батьків, зобов'язані їх утримувати й мають право на відстрочку.

До слова, раніше в ТЦК пояснили, чи потрібно абітурієнтам ставати на військовий облік та чи стосується це дівчат.