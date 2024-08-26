Про це повідомив начальник відділу військового обліку, бронювання та впровадження єдиного держреєстру військовозобов'язаних сектору мобілізаційно-оборонної роботи Харківського обласного ТЦК та СП Любомир Хомицький. Однією з підстав відстрочки від мобілізації є отримання вищої освіти.

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Абітурієнти повинні ставати на військовий облік

Вступники до вишів насамперед повинні розуміти, що один із пунктів для зарахування чоловіків 18 – 60 років – це надання військово-облікового документа. Без нього абітурієнта можуть не зарахувати.

Тому насамперед необхідно впевнитись в актуальності військово-облікових документів, а саме, чи містять вони необхідні позначки та чи відповідають сучасним вимогам.

Чи треба звертатися до районного ТЦК, якщо абітурієнт переїздить до іншого міста

"Такої вимоги немає", – пояснив представник ТЦК Хомицький.

Існують правила військового обліку, які зобов'язують перебувати на військовому обліку за місцем реєстрації проживання у ТЦК.

Важливо! Якщо людина декларуватиме своє місцезнаходження, наприклад, як внутрішньо переміщена особа на іншій території, то в такому разі виникає обов'язок звернутися до районного ТЦК за місцем реєстрації та стати на військовий облік.

Військком уточнив, що питання щодо працевлаштування та навчання вимагають виключно ведення військового обліку з боку керівників відповідних навчальних закладів, підприємств та організацій.

Чи треба ставати на військовий облік дівчатам

Любомир Хомицький повідомив, що абітурієнтки не повинні вставати на військовий облік.

Жінок це стосується тільки в тому випадку, коли вони будуть уже закінчувати відповідні навчальні заклади і отримувати медичну або фармацевтичну освіту, то такі жінки, після того, як вони отримують відповідні дипломи, зобов'язані стати на військовий облік,

– сказав посадовець ТЦК.

За його словами, у тих абітурієнток, які тільки починають навчатися, немає такого обов'язку.