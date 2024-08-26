Об этом сообщил начальник отдела воинского учета, бронирования и внедрения единого госреестра военнообязанных сектора мобилизационно-оборонной работы Харьковского областного ТЦК и СП Любомир Хомицкий. Одним из оснований отсрочки от мобилизации является получение высшего образования.

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Абитуриенты должны становиться на воинский учет

Поступающие в вузы прежде всего должны понимать, что один из пунктов для зачисления мужчин 18 – 60 лет – это предоставление военно-учетного документа. Без него абитуриента могут не зачислить.

Поэтому прежде всего необходимо убедиться в актуальности военно-учетных документов, а именно, содержат ли они необходимые отметки и соответствуют ли современным требованиям.

Надо ли обращаться в районный ТЦК, если абитуриент переезжает в другой город

"Такого требования нет", – объяснил представитель ТЦК Хомицкий.

Существуют правила воинского учета, которые обязывают находиться на воинском учете по месту регистрации проживания в ТЦК.

Важно! Если человек будет декларировать свое местонахождение, например, как внутренне перемещенное лицо на другой территории, то в таком случае возникает обязанность обратиться в районный ТЦК по месту регистрации и стать на воинский учет.

Военкомат уточнил, что вопросы трудоустройства и обучения требуют исключительно ведения воинского учета со стороны руководителей соответствующих учебных заведений, предприятий и организаций.

Надо ли становиться на воинский учет девушкам

Любомир Хомицкий сообщил, что абитуриентки не должны вставать на воинский учет.

Женщин это касается только в том случае, когда они будут уже заканчивать соответствующие учебные заведения и получать медицинское или фармацевтическое образование, то такие женщины, после того, как они получают соответствующие дипломы, обязаны стать на воинский учет,

– сказал чиновник ТЦК.

По его словам, у тех абитуриенток, которые только начинают учиться, нет такой обязанности.