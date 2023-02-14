Які хвороби є підставою для виключення з військового обліку

Після отримання повістки військовозобов'язані мають з'явитися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишніх військкоматів) з необхідними документами. Далі треба пройти медкомісію.

Втім, деякі захворювання є підставою для виключення з військового обліку. Які саме, інформує 24 Канал.

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Хто може отримати довідку про непридатність до військової служби

Перелік громадян, які не підлягають призову, визначений у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема, не підпадають під мобілізацію військовозобов'язані, які відповідно до висновку ВЛК визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я або ж повністю непридатними з виключенням з військового обліку.

Висновок про непридатність до військової служби має право зробити тільки ВЛК.

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Що може бути підставою для виключення з військового обліку

Під час ухвалення рішення щодо придатності до військової служби комісія керується Додатком 1 до Положення №402 (Розклади хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби), Додатком 2 (Пояснення щодо застосування статей розкладу хвороб) та Додатком 3 (Таблиця додаткових вимог до стану здоров'я).

Зверніть увагу: перелік захворювань, які дають можливість бути непридатним до військової служби у мирний час, є значно ширшим, ніж у воєнний,

– вказав юрист Руслан Романів.

У Додатку 1 вказані назви хвороб чи станів здоров'я і їхнє співвідношення з придатністю чи непридатністю до служби. Наприклад, поганий зір (амбліопія, диплопія, сліпота та знижений зір одного, обох очей, порушення кольоровідчуття тощо).

Згідно з цим військовозобов'язаний непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку при таких ознаках:

гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпота;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.

Водночас гострі хвороби ока та стани після хірургічних операцій роблять людину тимчасово непридатною. Тож військовозобов'язані потребують лікування, відпустки.

Ще один приклад трьох різних випадків – стаття 51. Щелепно-лицьові аномалії, включаючи аномалії прикусу,

– зазначив Руслан Романів.

Щелепно-лицьові аномалії, зокрема, деякі аномалії прикусу зі значними порушеннями функцій означають непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Втім, якщо порушення незначні або помірні, то у воєнний час людина обмежено придатна до служби.

Інший приклад – стаття 18. Йдеться про поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій. Зокрема, сюди входять розлади харчової поведінки, залежності від наркотичних речовин, розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці, розлади звичок та спонукань, статевої ідентифікації, мовлення та мови, здібностей до навчання, сексуальні розлади тощо.

Якщо вони різко виражені, мають схильність до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій, – людина непридатна до служби з виключенням з військового обліку.