Какие болезни являются основанием для исключения из военного учета

После получения повестки военнообязанные должны явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) с необходимыми документами. Дальше нужно пройти медкомиссию.

Впрочем, некоторые заболевания являются основанием для исключения из военного учета. Какие именно, и информирует 24 Канал.

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Кто может получить справку о непригодности к военной службе

Список граждан, не подлежащих призыву, определен в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, не подпадают под мобилизацию военнообязанные, которые согласно заключению ВЛК признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или полностью непригодными с исключением из военного учета.

Вывод о непригодности к военной службе вправе сделать только ВЛК.

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Что может быть основанием для исключения из военного учета

При принятии решения о пригодности к военной службе комиссия руководствуется Приложением 1 к Положение №402 (Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности военной службы), Приложением 2 (Объяснение по применению статей расписания болезней) и Приложением 3 (Таблица дополнительных требований к состоянию здоровья).

Обратите внимание: перечень заболеваний, позволяющих быть непригодным к военной службе в мирное время, значительно шире, чем в военное,

– указал юрист Руслан Романов.

В Приложении 1 указаны названия болезней или состояний здоровья и их соотношение с годностью или непригодностью к службе. Например, плохое зрение (амблиопия, диплопия, слепота и пониженное зрение одного, обоих глаз, нарушение цветоощущения).

Согласно этому военнообязанный непригоден к военной службе с исключением из военного учета при следующих признаках:

острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

В то же время, острые болезни глаза и состояния после хирургических операций делают человека временно непригодным. Поэтому военнообязанные нуждаются в лечении, отпуске.

Еще один пример трех различных случаев – статья 51. Челюстно-лицевые аномалии, включая аномалии прикуса,

– отметил Руслан Романов.

Челюстно-лицевые аномалии, в частности некоторые аномалии прикуса со значительными нарушениями функций означают непригодность к военной службе с исключением из военного учета. Впрочем, если нарушения незначительны или умеренны, то в военное время человек ограниченно годен к службе.

Другой пример – статья 18. Речь идет о поведенческих синдромах, расстройствах личности и эмоций. В частности, сюда входят расстройства пищевого поведения, зависимости от наркотических веществ, расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте, расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, речи и речи, обучаемых способностей, сексуальные расстройства и так далее.

Если они резко выражены, имеют склонность к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям – человек непригоден к службе с исключением из военного учета.