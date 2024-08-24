Яких громадян не можуть мобілізувати до ЗСУ: підстави для відстрочки

В Україні триває воєнний стан та мобілізація. Під неї підпадають чоловіки віком від 25 до 60 років, за винятком деяких категорій.

Крім цього, лише добровільно вступити до лав ЗСУ можуть жінки. Окремі чоловіки можуть уникнути призову з огляду на конкретні підстави.

Дивіться також Кабмін вніс зміни до порядку мобілізації тих, хто доглядає хворих чи осіб з інвалідністю

Відстрочка від мобілізації

Підставу для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації мають військовозобов'язані, які:

Громадяни, заброньовані для роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях, які перебувають на спеціальному військовому обліку.

Особи з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров’я на термін 6-12 місяців за висновком ВЛК, з обов'язковим повторним проходженням комісії.

Чоловіки та жінки, які мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років, за винятком тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів.

Мають дитину віком до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти.

Виховують щонайменше одну неповнолітню дитину самостійно.

Виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Виховують дитину з тяжким захворюванням.

Утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи.

Опікуються дитиною, яка до усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років.

Піклуються про хвору дружину (чоловіка), дитину чи одного з батьків або батьків подружжя, які потребують постійного догляду за висновком медичної комісії.

Є опікунами особи, визнаної судом недієздатною.

Мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.

Члени сім'ї другого ступеня споріднення, які здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю I або II групи (за умови відсутності близьких родичів першого ступеня та не більше однієї особи).