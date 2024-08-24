Крім цього, лише добровільно вступити до лав ЗСУ можуть жінки. Окремі чоловіки можуть уникнути призову з огляду на конкретні підстави.

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Відстрочка від мобілізації

Підставу для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації мають військовозобов'язані, які:

Громадяни, заброньовані для роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях, які перебувають на спеціальному військовому обліку.

Особи з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров’я на термін 6-12 місяців за висновком ВЛК, з обов'язковим повторним проходженням комісії.

Чоловіки та жінки, які мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років, за винятком тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів.

Мають дитину віком до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти.

Виховують щонайменше одну неповнолітню дитину самостійно.

Виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Виховують дитину з тяжким захворюванням.

Утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи.

Опікуються дитиною, яка до усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років.

Піклуються про хвору дружину (чоловіка), дитину чи одного з батьків або батьків подружжя, які потребують постійного догляду за висновком медичної комісії.

Є опікунами особи, визнаної судом недієздатною.

Мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.

Члени сім'ї другого ступеня споріднення, які здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю I або II групи (за умови відсутності близьких родичів першого ступеня та не більше однієї особи).