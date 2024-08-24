Крім цього, лише добровільно вступити до лав ЗСУ можуть жінки. Окремі чоловіки можуть уникнути призову з огляду на конкретні підстави.
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Відстрочка від мобілізації
Підставу для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації мають військовозобов'язані, які:
- Громадяни, заброньовані для роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях, які перебувають на спеціальному військовому обліку.
- Особи з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров’я на термін 6-12 місяців за висновком ВЛК, з обов'язковим повторним проходженням комісії.
- Чоловіки та жінки, які мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років, за винятком тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів.
- Мають дитину віком до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти.
- Виховують щонайменше одну неповнолітню дитину самостійно.
- Виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.
- Виховують дитину з тяжким захворюванням.
- Утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи.
- Опікуються дитиною, яка до усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років.
- Піклуються про хвору дружину (чоловіка), дитину чи одного з батьків або батьків подружжя, які потребують постійного догляду за висновком медичної комісії.
- Є опікунами особи, визнаної судом недієздатною.
- Мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.
Члени сім'ї другого ступеня споріднення, які здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю I або II групи (за умови відсутності близьких родичів першого ступеня та не більше однієї особи).
- Чоловіки та жінки, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходять військову службу.
- Особи, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні (повнорідні чи неповнорідні) брат або сестра) загинули або зникли безвісти під час бойових дій.
- Члени сімей осіб, яким посмертно надано звання Герой України.
- Військовозобов'язані, які були звільнені з полону та можуть бути призвані лише за їхньою згодою.
- Здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за раніше отриманий.
- Наукові працівники, викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ з науковим ступенем або вченим званням, викладачі училищ і вчителі, які працюють на 0,75 ставки або більше.
- Окремі категорії державних службовців, зокрема депутати Верховної Ради України та АР Крим, судді, працівники органів військового управління, Міноборони, ЗСУ, ДПСУ, ДСНС, СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Державної спецслужби транспорту, Державної служби спецзв'язку та захисту інформації, апарату МВС.