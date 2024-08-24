Кроме этого, только добровольно вступить в ряды ВСУ могут женщины. Отдельные мужчины могут избежать призыва, учитывая конкретные основания.
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Отсрочка от мобилизации
Основание для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации имеют военнообязанные, которые:
- Граждане, забронированы для работы в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях, которые находятся на специальном воинском учете.
- Лица с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев по заключению ВВК, с обязательным повторным прохождением комиссии.
- Мужчины и женщины, которые имеют на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов.
- Имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если другой родитель умер, лишен родительских прав, или признан пропавшим без вести.
- Воспитывают по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно.
- Воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
- Воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием.
- Содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
- Опекаются ребенком, который до усыновления был сиротой или лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет.
- Заботятся о больной жене (муже), ребенка или одного из родителей или родителей супругов, нуждающихся в постоянном уходе по заключению медицинской комиссии.
- Являются опекунами лица, признанного судом недееспособным.
- Имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы.
Члены семьи второй степени родства, которые осуществляют постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при условии отсутствия близких родственников первой степени и не более одного человека).
- Мужчины и женщины, которые имеют несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу.
- Лица, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий.
- Члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины.
- Военнообязанные, которые были освобождены из плена и могут быть призваны только с их согласия.
- Соискатели профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, выше ранее полученного.
- Научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений с ученой степенью или ученым званием, преподаватели училищ и учителя, которые работают на 0,75 ставки или более.
- Отдельные категории государственных служащих, в частности депутаты Верховной Рады Украины и АР Крым, судьи, работники органов военного управления, Минобороны, ВСУ, ГПСУ, ГСЧС, СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, Государственной спецслужбы транспорта, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, аппарата МВД.