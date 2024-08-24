Кроме этого, только добровольно вступить в ряды ВСУ могут женщины. Отдельные мужчины могут избежать призыва, учитывая конкретные основания.

Смотрите также Кабмин внес изменения в порядок мобилизации тех, кто ухаживает за больными или лицами с инвалидностью

Отсрочка от мобилизации

Основание для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации имеют военнообязанные, которые:

Граждане, забронированы для работы в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях, которые находятся на специальном воинском учете.

Лица с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев по заключению ВВК, с обязательным повторным прохождением комиссии.

Мужчины и женщины, которые имеют на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов.

Имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если другой родитель умер, лишен родительских прав, или признан пропавшим без вести.

Воспитывают по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно.

Воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием.

Содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Опекаются ребенком, который до усыновления был сиротой или лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Заботятся о больной жене (муже), ребенка или одного из родителей или родителей супругов, нуждающихся в постоянном уходе по заключению медицинской комиссии.

Являются опекунами лица, признанного судом недееспособным.

Имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы.

Члены семьи второй степени родства, которые осуществляют постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при условии отсутствия близких родственников первой степени и не более одного человека).