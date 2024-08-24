Каких граждан не могут мобилизовать в ВСУ: основания для отсрочки

24 августа 2024, 17:06
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Автор: Дмитрий Усик

Источник:

OBOZ.UA

В Украине продолжается военное положение и мобилизация. Под нее подпадают мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, за исключением некоторых категорий.

Кроме этого, только добровольно вступить в ряды ВСУ могут женщины. Отдельные мужчины могут избежать призыва, учитывая конкретные основания.

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Отсрочка от мобилизации

Основание для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации имеют военнообязанные, которые:

  • Граждане, забронированы для работы в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях, которые находятся на специальном воинском учете.
  • Лица с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев по заключению ВВК, с обязательным повторным прохождением комиссии.
  • Мужчины и женщины, которые имеют на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов.
  • Имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если другой родитель умер, лишен родительских прав, или признан пропавшим без вести.
  • Воспитывают по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно.
  • Воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
  • Воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием.
  • Содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
  • Опекаются ребенком, который до усыновления был сиротой или лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет.
  • Заботятся о больной жене (муже), ребенка или одного из родителей или родителей супругов, нуждающихся в постоянном уходе по заключению медицинской комиссии.
  • Являются опекунами лица, признанного судом недееспособным.
  • Имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы.

Члены семьи второй степени родства, которые осуществляют постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при условии отсутствия близких родственников первой степени и не более одного человека).

  • Мужчины и женщины, которые имеют несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу.
  • Лица, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий.
  • Члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины.
  • Военнообязанные, которые были освобождены из плена и могут быть призваны только с их согласия.
  • Соискатели профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, выше ранее полученного.
  • Научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений с ученой степенью или ученым званием, преподаватели училищ и учителя, которые работают на 0,75 ставки или более.
  • Отдельные категории государственных служащих, в частности депутаты Верховной Рады Украины и АР Крым, судьи, работники органов военного управления, Минобороны, ВСУ, ГПСУ, ГСЧС, СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, Государственной спецслужбы транспорта, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, аппарата МВД.