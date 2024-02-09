ЗСУ дуже бракує піхоти: військовий експерт назвав ризики обмеженої мобілізації

Видання The Washington Post написало, що, окрім боєприпасів, ЗСУ не вистачає піхоти. Можливості мобілізаційних процесів в Україні наразі дещо обмежені.

Щоб українська армія далі була успішною на полі бою, нашій державі потрібно достатньо особового складу. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Владислав Селезньов.

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Потрібен особовий склад

Зараз ворог зосередив на території України понад 400 тисяч російських офіцерів та солдат, а також понад 30 тисяч росгвардійців. Хоч втрати росіян величезні, але у кількості особового складу вони переважають.

Владислав Селезньов зазначив, що у війні вкрай важливі ресурси, зокрема, особовий склад. Однак можливості мобілізації в Україні дещо обмежені, тому існують певні ризики.

Можливості мобілізаційних процесів у нашій державі певною мірою обмежуються. Зокрема, і через відсутність достатньо ефективного діалогу між українською владою та суспільством. Це породжує певну зневіру, конфліктні ситуації. Це неприпустимо в умовах, у яких перебуває українське військо, Україна як держава. Ризики надзвичайно високі,

– сказав він.

Загарбники не приховують своїх намірів надалі знищувати Україну, тому ворога можна подолати лише за допомогою зброї. ЗСУ потребують підготовленого особового складу.

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