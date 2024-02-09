ВСУ очень не хватает пехоты: военный эксперт назвал риски ограниченной мобилизации

Издание The Washington Post написало, что, кроме боеприпасов, ВСУ не хватает пехоты. Возможности мобилизационных процессов в Украине пока несколько ограничены.

Чтобы украинская армия дальше была успешной на поле боя, нашему государству нужно достаточно личного состава. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Владислав Селезнев.

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Нужен личный состав

Сейчас враг сосредоточил на территории Украины более 400 тысяч российских офицеров и солдат, а также более 30 тысяч росгвардейцев. Хотя потери россиян огромные, но в количестве личного состава они преобладают.

Владислав Селезнев отметил, что в войне крайне важны ресурсы, в частности, личный состав. Однако возможности мобилизации в Украине несколько ограничены, поэтому существуют определенные риски.

Возможности мобилизационных процессов в нашем государстве в определенной степени ограничиваются. В частности, и из-за отсутствия достаточно эффективного диалога между украинской властью и обществом. Это порождает определенное разочарование, конфликтные ситуации. Это недопустимо в условиях, в которых находится украинское войско, Украина как государство. Риски чрезвычайно большие,

– сказал он.

Захватчики не скрывают своих намерений в дальнейшем уничтожать Украину, поэтому врага можно преодолеть только с помощью оружия. ВСУ нуждаются в подготовленном личном составе.

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