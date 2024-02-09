Чтобы украинская армия дальше была успешной на поле боя, нашему государству нужно достаточно личного состава. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Владислав Селезнев.
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Нужен личный состав
Сейчас враг сосредоточил на территории Украины более 400 тысяч российских офицеров и солдат, а также более 30 тысяч росгвардейцев. Хотя потери россиян огромные, но в количестве личного состава они преобладают.
Владислав Селезнев отметил, что в войне крайне важны ресурсы, в частности, личный состав. Однако возможности мобилизации в Украине несколько ограничены, поэтому существуют определенные риски.
Возможности мобилизационных процессов в нашем государстве в определенной степени ограничиваются. В частности, и из-за отсутствия достаточно эффективного диалога между украинской властью и обществом. Это порождает определенное разочарование, конфликтные ситуации. Это недопустимо в условиях, в которых находится украинское войско, Украина как государство. Риски чрезвычайно большие,
– сказал он.
Захватчики не скрывают своих намерений в дальнейшем уничтожать Украину, поэтому врага можно преодолеть только с помощью оружия. ВСУ нуждаются в подготовленном личном составе.
Мобилизация в 2024 году: главное
- 7 февраля Верховная Рада поддержала обновленную версию законопроекта № 10449 по усилению призыва. В частности, он предусматривает изменение призывного возраста с 27 до 25 лет. Также отменяется срочная служба. Вместо нее вводят базовую военную подготовку сроком 2 – 3 месяца.
- Чиновники предлагают отправлять повестки в электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. Если извещение пришлют туда после 17:00, то днем получения повестки будут считаться уже следующие сутки.
- Новый законопроект освобождает от мобилизации все группы военнообязанных мужчин с инвалидностью. В то же время лица 2 и 3 группы инвалидности, которые получили ее после начала полномасштабного вторжения и не были военнослужащими, должны будут пройти повторный осмотр.