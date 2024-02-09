Щоб українська армія далі була успішною на полі бою, нашій державі потрібно достатньо особового складу. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Владислав Селезньов.
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Потрібен особовий склад
Зараз ворог зосередив на території України понад 400 тисяч російських офіцерів та солдат, а також понад 30 тисяч росгвардійців. Хоч втрати росіян величезні, але у кількості особового складу вони переважають.
Владислав Селезньов зазначив, що у війні вкрай важливі ресурси, зокрема, особовий склад. Однак можливості мобілізації в Україні дещо обмежені, тому існують певні ризики.
Можливості мобілізаційних процесів у нашій державі певною мірою обмежуються. Зокрема, і через відсутність достатньо ефективного діалогу між українською владою та суспільством. Це породжує певну зневіру, конфліктні ситуації. Це неприпустимо в умовах, у яких перебуває українське військо, Україна як держава. Ризики надзвичайно високі,
– сказав він.
Загарбники не приховують своїх намірів надалі знищувати Україну, тому ворога можна подолати лише за допомогою зброї. ЗСУ потребують підготовленого особового складу.
Мобілізація у 2024 році: головне
- 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлену версію законопроєкту № 10449 щодо посилення призову. Зокрема, він передбачає зміну призовного віку з 27 до 25 років. Також скасовується строкова служба. Замість неї запроваджують базовий військовий вишкіл строком 2 – 3 місяці.
- Урядовці пропонують надсилати повістки в електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Якщо сповіщення надішлють туди після 17:00, то днем отримання повістки вважатиметься вже наступна доба.
- Новий законопроєкт звільняє від мобілізації усі групи військовозобов'язаних чоловіків з інвалідністю. Водночас особи 2 та 3 групи інвалідності, які здобули її після початку повномасштабного вторгнення і не були військовослужбовцями, повинні будуть пройти переогляд.