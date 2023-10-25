Які зміни у мобілізації чекають з 1 листопада: важлива інформація

Від 24 лютого 2022 року в Україні триває воєнний стан. Він подовжений до 15 листопада цього року. Відповідно триває і загальна мобілізація.

Військовозобов’язаними вважаються усі чоловіки віком від 18 до 60 років. Вони можуть бути мобілізовані до війська після вручення повістки та відповідної перевірки стану здоров’я, інформує 24 Канал. Також на військовий облік мають стати жінки, які мають медичні спеціальності.

Дивіться також Не тільки терміни: у Міноборони назвали відмінності служби за мобілізацією та контрактом

Зміни з 1 листопада

До військового центру або консульської установи за новим місцем проживання мають звернутися особи, які:

змінюють місце проживання;

переїжджають до інших міст, регіонів або закордонних країн.

Про це пише 1+1. Мета – особиста реєстрація щодо військової служби. Термін для такого звернення відведений у 7 днів.

З 1 листопада можуть мобілізувати таких військовозобов’язаних:

віком від 18 до 60 років , які вважаються придатними або обмежено придатними і мають військовий досвід, перебувають у запасі і не мають власного досвіду служби, особи з інвалідністю, яких ВЛК визнає придатними або обмежено придатними, але за їх власним бажанням;

, які вважаються придатними або обмежено придатними і мають військовий досвід, перебувають у запасі і не мають власного досвіду служби, особи з інвалідністю, яких ВЛК визнає придатними або обмежено придатними, але за їх власним бажанням; віком від 18 до 27 років , які проходять службу у запасі і вважаються придатними чи обмежено придатними;

, які проходять службу у запасі і вважаються придатними чи обмежено придатними; жінки , які стоять на військовому обліку;

, які стоять на військовому обліку; особи, які були виключені зі списку військовозобов’язаних і вилучені з військового обліку у разі якщо ВЛК вважає їх придатними і вони не скоювали тяжких або особливо тяжких злочинів.

Правила можуть змінюватися у разі продовження воєнного стану і відповідно дії загальної мобілізації після 15 листопада.

Зазначимо, що відстрочку від мобілізації можна отримати за п’ятьма категоріями. Зокрема, здоров’я, через професійну діяльність, бронювання, за сімейними обставинами, для здобуття освіти і для заняття наукою та викладанням.

Утім, зараз у Верховній Раді розглядають декілька законопроєктів. Одні з них пропонують збільшити кількість категорій осіб, які мають право на відстрочку, а інші – зменшити.

Мобілізація в Україні: останні новини