Какие изменения в мобилизации ждут с 1 ноября: важная информация
Источник:1plus1.ua
С 24 февраля 2022 года в Украине продолжается военное положение. Оно продлено до 15 ноября этого года. Соответственно продолжается и всеобщая мобилизация.
Военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет. Они могут быть мобилизованы в армию после вручения повестки и соответствующей проверки состояния здоровья, информирует 24 Канал. Также на военный учет должны стать женщины, имеющие медицинские специальности.
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Изменения с 1 ноября
В военный центр или консульское учреждение по новому месту жительства должны обратиться лица, которые:
- меняют место жительства;
- переезжают в другие города, регионы или зарубежные страны.
Об этом пишет 1+1. Цель – личная регистрация по военной службе. Срок такого обращения отведен в 7 дней.
С 1 ноября могут мобилизовать таких военнообязанных:
- от 18 до 60 лет, которые считаются пригодными или ограниченно пригодными и имеют военный опыт, находятся в запасе и не имеют собственного опыта службы, лица с инвалидностью, которых ВЛК признает пригодными или ограниченно пригодными, но по их собственному желанию;
- в возрасте от 18 до 27 лет, которые проходят службу в запасе и считаются пригодными или ограниченно пригодными;
- женщины, которые стоят на военном учете;
- лица, исключенные из списка военнообязанных и исключенных с военного учета в случае если ВЛК считает их пригодными и они не совершали тяжких или особо тяжких преступлений.
Правила могут меняться в случае продолжения военного положения и действия общей мобилизации после 15 ноября.
Отметим, что отсрочку от мобилизации можно получить по пяти категориям. В частности, здоровье, из-за профессиональной деятельности, бронированию, по семейным обстоятельствам, для получения образования и для занятия наукой и преподаванием.
Впрочем, сейчас в Верховной Раде рассматривают несколько законопроектов. Одни из них предлагают увеличить количество категорий лиц, имеющих право на отсрочку, а другие – уменьшить.
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