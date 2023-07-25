Мобілізація в Україні: з якими хворобами не призиватимуть на військову службу у серпні
Джерело:Верховна Рада
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває, тому мобілізацію та воєнний стан було продовжено. Військовозобов'язаних чоловіків віком 18 – 60 років можуть призвати до лав ЗСУ. Втім, є певні винятки.
У наказі "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" міститься перелік захворювань, з якими не призивають до армії. Ці хвороби роблять військовозобов'язаних чоловіків непридатними до служби.
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З якими захворюваннями не беруть до армії
Від призову звільняються особи з певними патологіями. Це може бути сліпота, глухота, відсутність кінцівки, шизофренія та розумова відсталість. Також існує перелік захворювань, наявність яких тимчасово або назавжди звільняє людину від служби у мирний та воєнний час.
Люди з цими хворобами не підлягають призову:
- хвороби нервової системи – сюди відносяться міопатія, системна атрофія, гостра форма енцефаліту, мієліту, менінгіту, енцефаломієліту, люмбарго, міастенія, внутрішньочерепний або внутрішньохребетний абсцес, дегенеративні патології, церебральна форма паралічу, паралітичний синдром, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, захворювання нервово-м'язового апарату, ішіас, дорсалгія, радикулопатія та цервікалгія;
- розлади поведінки та психіки – особи зі стійкими психічними розладами вважаються непридатними;
- хвороби травної системи – люди, що мають щелепно-лицьові аномалії (за винятком уроджених), у тому числі й аномалій прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції, не підлягають мобілізації;
- гепатити – мовиться про тяжку форму вірусних гепатитів, яка погано піддається лікуванню та супроводжується вираженим порушенням у роботі органів і систем;
- ВІЛ-інфекція – людина з ВІЛ вважається непридатною, якщо її хвороба супроводжується розвитком паразитарних чи інфекційних захворювань, утворенням злоякісних пухлинних процесів та іншими уточненими захворюваннями;
- захворювання дихальної системи – особи з хронічною формою бронхіту та пневмонії, ХОЗЛ або важкою формою бронхіальної астми звільняються від служби в армії;
- хвороби органів зору – люди, які мають серйозні анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон'юнктиви, що супроводжуються вираженим порушенням рухових або зорових функцій на обох очах, вважаються умовно непридатними;
- захворювання кісток – мова йде про виражену деформацію або дефекти пальців кисті, стоп, важку форму плоскостопості чи фібробластичні патології з порушенням рухової активності;
- захворювання органів слуху – вважаються непридатними ті особи, що мають стійку (повну) глухоту на обидва вуха або глухонімоту, виражені вестибулярно-вегетативні порушення, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби Меньєра;
- захворювання системи кровообігу – люди з важкими формами таких хвороб не є придатними;
- онкологічні захворювання – якщо є онкохвороби та встановлений невиліковний діагноз;
- патології сечостатевої системи – мовиться про тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, ниркову недостатність, гідронефроз чи піонефир.
Останні новини про мобілізацію
- Нещодавно заступник міністра економіки Ігор Фоменко анонсував запровадження єБронювання. Цією послугою зможуть скористатися підприємства, установи та організації, щоб отримувати відстрочку для своїх працівників.
- Раніше представник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін пояснював, що обмежена придатність не робить таких військовозобов'язаних непридатними до служби загалом. Ці категорії громадян у випадку мобілізації не можуть проходити службу в певних військових частинах.
- Не так давно Володимир Зеленський ухвалив закон, що дозволяє військовим тимчасово звільнятися в запас за рішенням ВЛК. Такі воїни або воїтельки можуть отримати 6 – 12 місяців для відновлення здоров'я вдома з повторним проходженням комісії.