Яка відповідальність передбачена за ігнорування повістки: пояснення юристів

У рамках мобілізаційних заходів в Україні військовозобов'язаними вважаються чоловіки 18-60 років. Відповідні органи можуть вручати їм різного роду повістки.

Однією з них є повістка для уточнення військово-облікових даних. Однак за її ігнорування передбачена адміністративна відповідальність

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Яке буде покарання за неявку до військкомату

Юристи пояснюють, що чоловіки віком від 18 до 60 років, які отримали повістку зобов'язані з'явитися до Територіального центру комплектування й соціальної підтримки (ТЦК і СП) для поновлення інформації про себе чи взяття на військовий облік.

Однак, якщо такий документ проігнорувати, то на людину чекатиме відповідальність. Зокрема, станом на лютий 2023 року це 3400 – 5100 гривень штрафу (від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Яке покарання передбачене за ігнорування повістки / Фото Безоплатна правова допомога

Додамо, що рішення про накладання штрафу приймають працівники ТЦК. Своєю чергою, військовозобов'язаний може оскаржити відповідну постанову, на що законодавством передбачено 10 днів. Тоді як сплатити штраф можна протягом 15 днів із моменту вручення постанови.

Чи можуть мобілізувати власників "білого квитка": коротко

"Білий квиток" – це спеціальний документ, який видається призовникові військово-лікарською комісією. Він звільняє чоловіка від служби в армії навіть під час мобілізації

Однак, навіть ті, хто непридатний до служби, повинні прибути до військкомату, аби показати посвідчення про виключення з військового обліку або показати документи, що підтверджують виключення з обліку.

Загалом є три категорії людей, які визначають обмеженість до служби: обмежено придатний до військової служби, непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час, непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Тобто у воєнний час всі чоловіки, які потрапили під першу та другу категорії, можуть призиватися до служби в армії, але лише в тилу. А ось ті, хто отримав третю категорію, повністю звільняються від військових обов'язків незалежно від віку.

Сплата штрафу не позбавляє обов'язку з'явитися в військкомат. А якщо не сплатити вчасно, то постанову про штраф передадуть до державної виконавчої служби і його сума зросте вдвічі.