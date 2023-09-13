Мобілізація у вересні: чи буде посилена та які актуальні потреба армії

В Україні триває "загальна мобілізація", під цим поняттям розуміють систему швидкого доукомплектування Збройних Сил, яку проводять одночасно по всій території України. Чи є у Міноборони намір посилити мобілізаційні заходи у вересні, – розповідаємо далі.

Зауважимо, що мобілізація наразі необхідний механізм, який дозволяє збільшити кількість військових для ведення оборони країни, а також створити резерв громадян, готових служити в армії у разі необхідності. Попри те, що ніяких хвиль мобілізації в Україні не передбачено, доукомплектування ЗСУ проводять залежно від актуальних потреб армії. Кого можуть призвати першочергово цієї осені, розбирався 24 Канал.

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Якою буде осіння хвиля мобілізації

. З початку вересня, як і раніше, отримати повістки можуть чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними, відповідають вимогам за станом здоров’я та не мають інших підстав для відтермінування служби.

Наразі військове керівництво країни зазначає, що в першу чергу для доукомплектації армії потрібні:

люди з бойовим досвідом – штурмовики, артилеристи тощо;

другорядно – фахівці з різних сфер: водії, IT-спеціалісти, зв'язківці.

Адже, мобілізаційні процеси здійснюються не лише для бойових дій на фронті, а також для виконання різноманітних завдань, зокрема, це робота у штабі. Тобто, наразі в армії є потреба в професіоналах різних спеціальностей.

Так, осінній мобілізації можуть підлягати такі групи військовозобов'язаних:

чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіки віком від 27 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвід військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними через стан здоров'я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.

Добровільно прийняти рішення, щодо вступу на військову службу можуть:

жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров’я;

призовники віком від 18 до 27 років, які раніше не брали участь у виконанні строкової служби – на службу за контрактом;

люди з інвалідністю, а також ті, хто отримали право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини, будуть служити за місцем проживання.

Що може змінитись у вересні

На початку вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає скасування права на відстрочку від військової служби для осіб, які здобувають вищу освіту, у віці старше 30 років.

Зауважте! Доцільність введення такого рішення розглядається через те, що після початку повномасштабного вторгнення в рази зросла кількість чоловіків, які хочу здобувати вищу освіту. Але як зазначають адвокати, дане рішення не може бути прийняте навіть у військовий час, адже суперечить нормам Конституції, щодо права на освіту.

Закон не має зворотної дії, тому таке рішення не буде стосуватися осіб, які вже навчаються.

Чи можлива "повна мобілізація" та "посилення мобілізації"

Бойові дії тривають, Україна не припиняє захищатись та наступати для звільнення своїх територій. Незважаючи на такі значні цифри втрат серед окупантів, з української сторони теж існує потреба у поповнені резервів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов нещодавно заявив, що в Україні не існує серйозних труднощів щодо мобілізації громадян на військову службу і призив відбувається в установлених ще 24 лютого 2022 року межах "хвиль мобілізації".

В правовому полі України не існує поняття "повна мобілізація". Є лише терміни – часткова і загальна мобілізація. Страхітливі історії про повну мобілізацію всіх чоловіків – ніщо інше, як ІПСО ворога.