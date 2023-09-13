Мобилизация в сентябре: будет ли усилена и как актуальны потребность армии

В Украине идет "общая мобилизация", под этим понятием понимают систему быстрого доукомплектования Вооруженных Сил, которую проводят одновременно по всей территории Украины. Есть ли у Минобороны намерение усилить мобилизационные мероприятия в сентябре, – рассказываем дальше.

Заметим, что мобилизация необходим механизм, позволяющий увеличить количество военных для ведения обороны страны, а также создать резерв граждан, готовых служить в армии в случае необходимости. Несмотря на то, что никакие волны мобилизации в Украине не предусмотрены, доукомплектование ВСУ проводят в зависимости от актуальных потребностей армии. Кого могут призвать в первую очередь этой осенью, разбирался. 24 Канал.

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Какова будет осенняя волна мобилизации

. С начала сентября по-прежнему получить повестки могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются военнообязанными, отвечают требованиям по состоянию здоровья и не имеют других оснований для отсрочки службы.

В настоящее время военное руководство страны отмечает, что в первую очередь для доукомплектации армии нужны:

люди с боевым опытом – штурмовики, артиллеристы;

второстепенно – специалисты из разных сфер: водители, IT-специалисты, связисты.

Ведь мобилизационные процессы осуществляются не только для боевых действий на фронте, а также для выполнения различных задач, в частности, это работа в штабе. То есть, сейчас в армии есть потребность в профессионалах разных специальностей.

Так, осенней мобилизации могут подлежать следующие группы военнообязанных:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они имеют военный опыт;

мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если у них нет опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные из военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными из-за состояния здоровья в условиях военного положения на основании решения ВЛК.

Добровольно принять решение о вступлении на военную службу могут:

женщины в возрасте до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья;

призывники в возрасте от 18 до 27 лет, ранее не участвовавшие в исполнении срочной службы – на службу по контракту;

люди с инвалидностью, а также получившие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам будут служить по месту жительства.

Что может измениться в сентябре

В начале сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий отмену права на отсрочку от военной службы для лиц, получающих высшее образование, в возрасте старше 30 лет.

Заметьте ! Целесообразность введения такого решения рассматривается из-за того, что после начала полномасштабного вторжения в разы возросло количество мужчин, желающих получать высшее образование. Но, как отмечают адвокаты, данное решение не может быть принято даже в военное время, ведь противоречит нормам Конституции относительно права на образование.

Закон не имеет обратного действия, поэтому такое решение не будет касаться уже учащихся.

Возможна "полная мобилизация" и "усиление мобилизации"

Боевые действия продолжаются, Украина не перестает защищаться и наступать для освобождения своих территорий. Несмотря на столь значительные цифры потерь среди окупантов, с украинской стороны тоже существует потребность в пополнении резервов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов недавно заявил, что в Украине не существует серьезных трудностей в мобилизации граждан на военную службу и призыв происходит в установленных еще 24 февраля 2022 года пределах "волн мобилизации".

В правовом поле Украины не существует понятия "полная мобилизация". Есть только термины – частичная и всеобщая мобилизация. Ужасающие истории о полной мобилизации всех мужчин – ничто иное, как ИПСО врага.