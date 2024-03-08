Мобілізація в'язнів: як працюватиме щодо вбивць та ґвалтівників

Мобілізація засуджених вбивць і ґвалтівників залежить від ставлення військових: якщо вони будуть проти того, аби у їх підрозділі була така людина, то до суду не подаватимуть клопотання про її мобілізацію.

Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. За її словами, щодо можливої мобілізації злочинців Міністерство юстиції отримує різні позиції від військових.

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Заступниця міністра юстиції вважає, що слід бути обережним у механізмах того, хто і як вирішує, мобілізувати таких людей чи ні. Водночас наголошує, що запит військових у цьому є обов'язковим.

Якщо вони не хочуть мати таку людину в підрозділі, бояться її або не хочуть окремо з нею займатися, ми просто не прийматимемо перше рішення і не подаватимемо на розгляд суду,

– сказала Висоцька.

Різне ставлення самих військових

За словами посадовиці, деякі командири кажуть, що "брали б сотнями ув'язнених і засуджених". Висоцька пояснила, що "злочини теж дуже різні": від дорожньо-транспортних пригод і злочинів з необережності до умисних вбивств і зґвалтувань.

Крім того, Висоцька пояснила, що наразі не існує механізму вирішення цього питання через суд. А тому, ключове тут – дискусія в парламенті та запит військових.

"Тоді можна проаналізувати, які категорії вмотивовані та дійсно допомогли б війську. Тоді можна брати фідбек від командирів. З 26 тисяч людей ми ще можемо обирати – за різними статтями й параметрами", – заявила вона.

. Законопроєкт про мобілізацію розв'яже це питання. За словами посадовиці, коли закон ухвалять, можна буде одразу починати працювати з командирами в цьому напрямку і напрацьовувати підзаконні акти, аби реалізувати зміни.

Щодо того, як регулювати надання зброї мобілізованим засудженим, Висоцька заявила, що залучення таких людей до ЗСУ може "відбуватися в різних формах".

Звісно, можна говорити про схильність до агресії. Але якийсь час пенітенціарна система працювала з цією людиною. І у нас є оцінка ризику повторного вчинення правопорушення. Ми можемо використовувати її, щоб розв'язувати питання зброї. Людина може бути в армії, але при цьому не торкатися зброї,

– пояснила Висоцька.

Вона також зазначила, що завдання держави полягає в тому, щоб забезпечити ув'язненому покарання, яке виправить людину й адаптує до повернення в суспільство.

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