Як мобілізують в'язнів, які хочуть служити у ЗСУ: роз'яснення

Ув'язнені отримали можливість мобілізуватись за власним бажанням. Проте добровільно піти на фронт можуть тільки засуджені за неважкі злочини.

Відповідний закон набув чинності у травні 2024 року. Журналісти розповіли, як відбувається мобілізація засуджених.

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Як мобілізуються засуджені

Мобілізуватись не можуть засуджені за низку важких злочинів, ті, хто не може скористатися правом на умовно-дострокове звільнення і ті, хто займав особливо відповідальне становище (наприклад, депутати чи урядовці).

Видання проаналізувало, що 40% звільнених людей – неодноразово судимі. Це досить вагома частка, адже загалом серед засуджених раніше судимих протягом останні кілька років орієнтовно 25 – 26%.

Якщо суд дозволив засудженому мобілізуватись, то він:

звільняється лише від основного покарання, проте інші обмеження (позбавлення права керувати транспортом чи займати певний тип посад та інше) залишаються чинними;

не має права на щорічну відпустку, проте може взяти до 10 днів відпустки за сімейними обставинами або після висновку ВЛК на час лікування;

має додатковий адміністративний нагляд, здійснювати який має командир військової частини;

контракт укладає до закінчення воєнного стану.



Журналісти проаналізували, хто найбільше мобілізується

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька розповіла, що основна передумова для мобілізації в'язня – це особисте бажання засудженого.

Лише після того, як він виявив бажання, починаються всі інші процеси – це підготовка документів, співбесіда з командирами та ВЛК,

– розповіла заступниця міністра.

Вона уточнила, що після того, як у колонії з'явиться певна кількість охочих мобілізуватись, то туди запрошують представників бригад. Так, в'язні можуть обрати місце служби. Якщо командир бригади їх брати відмовляється, то доброволець чекає далі, поки його не погодиться взяти інша бригада.

"До суду клопотання про мобілізацію засудженого потрапляє лише тоді, коли він зміг пройти всі етапи: написав заяву, отримав згоду адміністрації колонії, пройшов ВЛК, отримав згоду командира, який попередньо вже ознайомлений з особистою справою засудженого", – розповіли журналісти.

Вони уточнили, що після дозволу суду, засуджений їде у військову частину, де укладає контракт. Далі його починають готувати до служби.

Олена Висоцька пояснила, що після рішення суду – людина стає вільною, проте має контракт із ЗСУ до закінчення воєнного стану.

До речі, станом на кінець липня вже 3,8 тисячі звільнених в'язнів служать в ЗСУ. Детальніше читайте за посиланням.