Как мобилизуют заключенных, которые хотят служить в ВСУ: разъяснение

Заключенные получили возможность мобилизоваться по собственному желанию. Однако добровольно пойти на фронт могут только осужденные за нетяжелые преступления.

Соответствующий закон вступил в силу в мае 2024 года. Журналисты рассказали, как происходит мобилизация осужденных.

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Как мобилизуются осужденные

Мобилизоваться не могут осужденные за ряд тяжких преступлений, те, кто не может воспользоваться правом на условно-досрочное освобождение и те, кто занимал особо ответственное положение (например, депутаты или чиновники).

Издание проанализировало, что 40% освобожденных людей – неоднократно судимы. Это достаточно весомая доля, ведь в целом среди осужденных ранее судимых в течение последних несколько лет ориентировочно 25 – 26%.

Если суд разрешил осужденному мобилизоваться, то он:

освобождается только от основного наказания, однако другие ограничения (лишение права управлять транспортом или занимать определенный тип должностей и прочее) остаются в силе;

не имеет права на ежегодный отпуск, однако может взять до 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам или после заключения ВВК на время лечения;

имеет дополнительный административный надзор, осуществлять который должен командир воинской части;

контракт заключает до окончания военного положения.



Журналисты проанализировали, кто больше всего мобилизуется

Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая рассказала, что основная предпосылка для мобилизации заключенного – это личное желание осужденного.

Только после того, как он изъявил желание, начинаются все остальные процессы – это подготовка документов, собеседование с командирами и ВВК,

– рассказала заместитель министра.

Она уточнила, что после того, как в колонии появится определенное количество желающих мобилизоваться, то туда приглашают представителей бригад. Так, заключенные могут выбрать место службы. Если командир бригады их брать отказывается, то доброволец ждет дальше, пока его не согласится взять другая бригада.

"В суд ходатайство о мобилизации осужденного попадает только тогда, когда он смог пройти все этапы: написал заявление, получил согласие администрации колонии, прошел ВВК, получил согласие командира, который предварительно уже ознакомлен с личным делом осужденного", – рассказали журналисты.

Они уточнили, что после разрешения суда, осужденный едет в воинскую часть, где заключает контракт. Далее его начинают готовить к службе.

Елена Высоцкая объяснила, что после решения суда – человек становится свободным, однако имеет контракт с ВСУ до окончания военного положения.

Кстати, по состоянию на конец июля уже 3,8 тысячи освобожденных заключенных служат в ВСУ. Подробнее читайте по ссылке.