Законопроєкт про дозвіл на мобілізацію засуджених внесуть в Раду, – Малюська

Законопроект про дозвіл на мобілізацію засуджених та ув'язнених може бути зареєстрований в Верховній Раді вже наступного тижня. Згодом на найближчому засіданні Ради він буде голосуватися в першому читанні.

Наразі тисячі ув'язнених та засуджених готові стати військовослужбовцями та повноправними членами Сил оборони. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Денис Малюська сказав, що не очікує затягування розгляду в парламенті цього законопроекту, адже за його словами, він не зустрів жодного депутата, який був би проти.

Я думаю, що наступного тижня він (законопроект, – 24 Канал) буде зареєстрований, а на найближчому засіданні Ради він буде голосуватися в першому читанні й в другому так само. Я очікую, що це буде весною, не пізніше,

– заявив міністр.

За його словами, не всі командири готові брати засуджених та ув'язнених до себе. Водночас він наголосив, що нав'язувати таких мобілізованих нікому не будуть і, ймовірно, з цією метою будуть окремі загони.

Військові попросили, щоб ми виключили з-під можливої мобілізації тих, хто порушував військову дисципліну та вчиняв злочини під час виконання військового обов'язку. Так само вони не хочуть бачити тих, хто вчиняв злочини проти держави. Тому такі категорії напевно під мобілізацію не потраплять,

– сказав Малюська.

Мобілізація засуджених: що відомо